Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 9:35

Депутаты рассказали, что их не устроило в бюджете Барнаула на 2023 год

Доходы бюджета города в 2023 году ожидают в размере 21,5 млрд рублей.
Герман Архаров
Проект бюджета рассмотрели на заседании городской Думы

Проект бюджета рассмотрели на заседании городской Думы

Фото: Олег УКЛАДОВ

28 октября на заседании городской Думы рассмотрели проект бюджета Барнаула на 2023 год. Большинство депутатов поддержали финансовый документ, однако нашлись и те, кто заявил, что требуется проработка некоторых вопросов, пишет «Толк».

Доходы бюджета города в 2023 году ожидают в размере 21,5 млрд рублей. Планируется, что, краевая столица соберет 10,5 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений. Бюджет остается социально-ориентированным.

Вопросы к финансовому документу возникли у нескольких депутатов. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За Правду" в БГД Захар Торычев заявил, что финансирование социальной сферы необходимо как минимум на годовой процент инфляции.

Проект не поддержали и коммунисты. Правда, они не объяснили свое решение.