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НовостиОбщество28 октября 2022 8:03

Жители Бийска рассказали о звуках взрывов в городе

Шум услышали около 11 часов утра.
Герман Архаров
Звуки напугали горожан

Звуки напугали горожан

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 28 октября, жители алтайского наук ограда рассказали о звуках взрывов. Их было слышнов разных районах. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Шум услышали около 11 часов утра. По информации жителей одного из районов, кроме хлопков ощущались толчки и слышалось дребезжание стекол.

В единой дежурно-диспетчерской службе города объяснили, что оборонное предприятие произвело запланированные взрывные работы. По плану взрывов должно было быть не менее десяти.

Ранее бийчане жаловались на шум месяц назад – 28 сентября.