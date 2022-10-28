Жители Бийска рассказали о звуках взрывов в городе

Звуки напугали горожан Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 28 октября, жители алтайского наук ограда рассказали о звуках взрывов. Их было слышнов разных районах. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Шум услышали около 11 часов утра. По информации жителей одного из районов, кроме хлопков ощущались толчки и слышалось дребезжание стекол.

В единой дежурно-диспетчерской службе города объяснили, что оборонное предприятие произвело запланированные взрывные работы. По плану взрывов должно было быть не менее десяти.

Ранее бийчане жаловались на шум месяц назад – 28 сентября.