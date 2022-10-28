Алтайские автомобилисты жалуются на заснеженные трассы

Ситуация на трассе. Фото: скриншот из группы "Инцидент Рубцовск"

Жители Алтайского края жалуются на заснеженные дороги. Сообщение об этом опубликовали в группе «Инцидент Рубцовск».

По информации жителей региона, на трассе до Поспелихи сильно метет.

– Кто не переобулся – не стоит выезжать, – советуют водители.

Кроме того, на трассе Рубцовск – Змеиногорск сильный гололед.

Добавим, что по прогнозу синоптиков сегодня в Алтайском крае ожидаются небольшой мокрый снег, местами гололёдные явления. В отдельных районах появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица.