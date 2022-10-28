Фура протаранила КПП на заводе в Барнауле, охранник погиб

На месте аварии. Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

В Барнауле фура врезалась в КПП одного из заводов. Охранник погиб, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

По информации очевидцев, водителю грузовика стало плохо за рулем. По неподтвержденным данным, это мог быть микроинсульт. Фура врезалась в КПП на территории одного из заводов, где находился охранник. От полученных травм он скончался.

Что именно произошло с водителем грузовика, и как он чувствует себя сейчас, не сообщается. Официальная информация об этой аварии еще не поступала.