Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 4:10

Барнаульцев приглашают бесплатно проверить здоровье

Программа обследования включает в себя экспресс-анализ крови и другое
Герман Архаров
Обследования проведут бесплатно

Обследования проведут бесплатно

Фото: Олег УКЛАДОВ

29 октября - всемирный день борьбы с инсультом. В этот день барнаульцев и гостей города приглашают бесплатно проверить здоровье, сообщает минздрав региона.

В субботу, 29 октября с 8 до 15 часов в краевом центре общественно здоровья и медицинской профилактики» специалисты проведут профилактическое обследование всех желающих на выявление факторов риска возникновения и развития хронических неинфекционных заболеваний.

Программа обследования включает в себя экспресс-анализ крови, оценку состояния сердца и другое. Для прохождения обследования нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Барнаульцев и гостей города ждут по адресу Ползунова, д. 23.

Ранее мы писали, что алтайский врач рассказал, как распознать инсульт.