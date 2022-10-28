Барнаульцев приглашают бесплатно проверить здоровье

Обследования проведут бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ

29 октября - всемирный день борьбы с инсультом. В этот день барнаульцев и гостей города приглашают бесплатно проверить здоровье, сообщает минздрав региона.

В субботу, 29 октября с 8 до 15 часов в краевом центре общественно здоровья и медицинской профилактики» специалисты проведут профилактическое обследование всех желающих на выявление факторов риска возникновения и развития хронических неинфекционных заболеваний.

Программа обследования включает в себя экспресс-анализ крови, оценку состояния сердца и другое. Для прохождения обследования нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Барнаульцев и гостей города ждут по адресу Ползунова, д. 23.

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