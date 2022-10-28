На Алтае водитель грузовика пытался дать взятку полицейскому

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае водитель грузовика попытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Правоохранители проводят проверку, пишет МВД региона.
При проверке документов сотрудники ГИБДД обнаружили, что водитель управляет грузовиком, у которого есть неисправности. Ездить с ними было нельзя. Кроме того, у мужчины отсутствовало свидетельство об обязательном страховании гражданской ответственности.
- В надежде избежать ответственности гражданин попытался дать взятку полицейскому в сумме 20 тысяч тенге, - отметили в ведомстве.
Правоохранитель предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки, но мужчина настаивал на своем.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Деньги изъяли.