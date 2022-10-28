Четвероклассник держит в страхе детей и взрослых в барнаульской школе

В школе работает комиссия Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители учащихся школы №117 в Барнауле говорят, что один из четвероклассников держит в страхе всю параллель. Учителя даже отказываются вести уроки, сообщают «Вести Алтай».

Четвероклассник перевелся в это образовательное учреждение из другой школы. По словам родителей, якобы он часто устраивает конфликты, случаются и драки. Они написали заявления в полицию, следы побоев у детей фиксируют в травмпункте. В школе создали специальную комиссию.

В свою очередь родители четвероклассника утверждают, что ни одно обвинение не доказано. По их словам, в классе травят их ребенка и все настроены против него.

Работу проводит школьный психолог, проблему стараются решить, а все участники конфликта продолжают писать заявления в полицию.