Временный снежный покров ожидается на Алтае 28 октября

Днем в крае ожидаются небольшой мокрый снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 28 октября, в Алтайском каре столбики термометров покажут -1…+4 градуса. Жителей региона предупреждают об осадках. В некоторых районах появится временный снежный покров, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Днем в крае ожидаются небольшой мокрый снег, местами гололёдные явления. В отдельных районах появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица. Будет дуть западный ветер, 7-12 м/с, по востоку местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле днем 28 октября прогнозируют 0…+2 градуса. Временами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, снега, возможны гололёдные явления. Появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица. Подует западный ветер, 7-12 м/с.

Добавим, что в регионе действует штормовое предупреждение. Особенно внимательными следует быть на дорогах как автомобилистам, так и пешеходам.