В Барнауле окончательно утвердили новую схему маршрута №76

Также комиссия рассмотрела изменение схемы движения маршрутов №33р и №35 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на постоянной основе утвердили новую схему маршрута №76. Такое решение приняла комиссия по организации пассажирских перевозок, сообщает мэрия.

С июня маршрутка №76 ездила по новой схеме в тестовом режиме. Теперь ее утвердили.

– Теперь проезд организован по улицам Попова, Взлетная, Сергея Ускова, Северному Власихинскому проезду до конечной остановки в районе спортивно-гостиничного комплекса «Темп» по адресу: 1-й Балтийский проезд, 9. Стоит отметить, что ранее по проезду Северному Власихинскому отсутствовали маршруты общественного транспорта, – отмечают в мэрии.

Также комиссия рассмотрела изменение схемы движения маршрутов №33р и №35. Однако в результате анализа специалисты пришли к выводу, что на сегодняшний день корректировка невозможна по ряду причин.