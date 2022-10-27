В Барнауле увеличат количество транспорта на маршрутах №78 и №47

В администрации города прошла комиссия по организации пассажирских перевозок Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле уплотнят два маршрута. Как сообщают в пресс-службе мэрии, количество транспорта увеличат на маршрутах №78 и №47.

Такое решения приняла комиссия по организации пассажирских перевозок.

– На комиссии принято положительное решение по обращениям перевозчиков увеличить количество транспорта на маршрутах №78 и №47 по одной единице, что позволит сократить интервал движения на одну минуту, – сообщили в администрации города.

Теперь на маршруте №47 будет работать 24 автобуса. Однако, несмотря на это, члены комиссии обратили внимание на то, что требуется дополнительное увеличение транспорта. Однако на сегодняшний день у перевозчика нет денег на приобретение дополнительной единицы.