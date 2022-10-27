Алтайская актриса заметила у себя признаки отравления после прогулки по берегу Оби

Фото: скриншот со страницы Виктории Гальцевой Вконтакте

Актриса Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева рассказала об экологической катастрофе, которую она наблюдала на левом берегу Оби. Об этом она написала на своей странице «Вконтакте».

– То, что мы увидели, гуляя с собакой, примерно с километр не доходя до старого моста, выходит за всякие рамки дозволенного! С горы, прямо в реку бежит страшной лентой ядовито желтый поток каких-то отходов нефтепереработки. Ручьев этих много, какие то бежали раньше и теперь там черный след! Те, что текут сейчас, издают такой зловонный запах, что голова заболела, а глаза защипало, - написала Виктория Гальцева.

Руководитель Центра управления регионом Евгений Нечепуренко ответил ей в комментариях, что информацию об этом передали в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. Виктория Гальцева поблагодарила его и в ответ добавила, что после прогулки по берегу у себя и своего мужа она наблюдает признаки отравления. А у собаки поднялась температура и пропал аппетит.