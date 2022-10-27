28 сентября в Барнауле пройдет ярмарка вакансий

Работу на ярмарке смогут найти в том числе и горожане без квалификации Фото: Олег УКЛАДОВ

28 сентября в Барнауле состоится ярмарка вакансий. Как сообщают в пресс-службе мэрии, она пройдет с 11.00 до 14.00 в «Титов Арене».

Свои вакансии на ярмарке предложат крупные компании из производственной сферы, области пищевой промышленности, организации в сфере здравоохранения, а также крупные торговые сети. Всего горожанам предложат более 2500 свободных рабочих мест.

Среди наиболее востребованных - вакансии инженера, наладчика станков, слесаря, токаря, электромонтера, наладчика, механика и фрезеровщика. Также много вакансий специалиста, оператора и менеджера в разных сферах деятельности. Работу на ярмарке смогут найти в том числе и горожане без квалификации.

– На ярмарке вы сможете пообщаться с представителями кадровых служб, узнать специфику и содержание деятельности организации (условия труда, льготы, социальную инфраструктуру), пройти собеседование и трудоустроиться, - сообщают организаторы.