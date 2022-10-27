На Алтае назвали победителей конкурса «Мои родители работают в полиции»

Рисунок 13-летней Арины Тертюховой Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае назвали победителей конкурса «Мои родители работают в полиции». В нем участвовали дети правоохранителей в возрасте от 6 до 14 лет, сообщает региональное управление МВД.

Каждый из детей в своих рисунках изобразил службу своих родителей. Перед членами жюри стояла непростая задача – выбрать лучшие работы юных участников. Рисунки у ребят получились очень яркими: выполнены они красками, карандашами и фломастерами. Дети оказались талантливыми художниками.

Компетентное жюри определило три лучшие работы, которые примут участие во всероссийском конкурсе.

Это красочный рисунок 13-летней Арины Тертюховой – дочери Татьяны Мещеряковой, следователя следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю, рисунок 11-летней Ксении Сувориной – дочери Анастасии Сувориной, начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и коррупции следственной части СУ УМВД России по городу Барнаулу и работа 7-летнего Вадима Струценко - сына Виталия Струценко, начальника следственного отдела МО МВД России «Кулундинский».