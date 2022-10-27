В Бийске с 3 ноября стартует прием заявок на должность мэра

Заявки будут приниматься с 3 по 17 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

С 3 ноября в Бийске стартует прием заявок на должность мэра. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Вопрос о назначении соответствующего конкурса обсудили на втором заседании гордумы 27 октября. Проект решения представил Анатолий Чуй, председатель комитета по законности и местному самоуправлению

Заявки будут приниматься с 3 по 17 ноября. Сам конкурс на должность мэра пройдет с 18 по 20 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что пятилетний срок управления городом нынешним мэром Александром Студеникиным подходит к концу.