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НовостиПолитика27 октября 2022 6:28

В Бийске с 3 ноября стартует прием заявок на должность мэра

Сам конкурс пройдет с 18 ноября по 20 декабря
Вера Березовская
Заявки будут приниматься с 3 по 17 ноября

Заявки будут приниматься с 3 по 17 ноября

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 3 ноября в Бийске стартует прием заявок на должность мэра. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Вопрос о назначении соответствующего конкурса обсудили на втором заседании гордумы 27 октября. Проект решения представил Анатолий Чуй, председатель комитета по законности и местному самоуправлению

Заявки будут приниматься с 3 по 17 ноября. Сам конкурс на должность мэра пройдет с 18 по 20 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что пятилетний срок управления городом нынешним мэром Александром Студеникиным подходит к концу.