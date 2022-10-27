На Алтае вновь ограничат движение из-за военных

Автомобилистам нужно быть внимательными Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 27 октября, в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн. Об этом предупреждают в Госавтоинспекции региона.

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующем участке в Алтайском крае

С 5 до 8 часов «населенный пункт Рассказиха – населенный пункт Бобровка – населенный пункт Фирсово – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский».

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и быть внимательными.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае по трассе разлетелась свекла в результате столкновения двух грузовиков