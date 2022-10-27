Фирма из Риги «кошмарит» алтайских предпринимателей за рыболовные крючки

Один из исков уже был рассмотрен летом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае предприниматели массово начали получить иски от фирмы SIA SALMO, зарегистрированной в Риге. Как пишет «Толк», за последний месяц в краевой арбитражный суд поступило сразу таких 12 заявлений.

- Заявитель во всех случаях требует компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки. Размер варьируется от 50 до 75 тыс. рублей плюс оплата судебных расходов, - сообщает издание.

В число компаний, получивших иски попали «Бэби», «Аарон», ТД «Добродар», «СВК», а также несколько ИП.

Один подобный иск уже был рассмотрен летом. Арбитражный суд удовлетворил требования латвийского оппонента частично, взыскав в его пользу не 50, а 25 тыс. рублей.

Известно, что у компании возникли претензии не только к алтайским предпринимателям. Подобные иски получают бизнесмены и из других регионов России. Все они касаются товарных знаков Cobra и Lucky John, которые производят крючки, лески, приманки для рыб.