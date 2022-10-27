В Алтайском крае по трассе разлетелась свекла в результате столкновения двух грузовиков

Фото: скриншот с видео "Barnaul 22"

27 октября в Алтайском крае произошло ДТП с участием двух грузовиков. Об аварии сообщили очевидцы в паблике «Barnaul 22».

- 8 утра. Перед Павловском два КамАЗа размотались. Один со свеклой, а другой с зерном, по-моему. Вся трасса усыпана свеклой, - рассказывает в видео очевидец.

На кадрах видно, что один грузовик стоит на дороге на "аварийке", а другой – частично съехал с трассы.

Как рассказали "КП" в ГИБДД края, в результате ДТП никто не пострадал. На данный момент движение на дороге не затруднено.