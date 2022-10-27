У жительницы Бийска не сбылись пророчества гадалки, которой она отдала 47,5 тысяч рублей

Девушка верила гадалке и продолжала платить за магические обряды Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска обратилась в полицию после общения с потомственной провидицей. Подробности рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В интернете девушка нашла страницу якобы потомственной провидицы и сильнейшего мага. Предсказание и анализ будущего стоили 1 000 рублей. После первого сеанса гадалка сообщила, что нужно провести еще ряд ритуалов, иначе удачи в любви не будет, - рассказали в полиции.

Девушка верила гадалке и продолжала платить за магические обряды. В общей сложности она перевела экстрасенсу 47,5 тысяч рублей. Однако магия не сработала. Когда бийчанка поняла пророчества не сбываются, она осознала, что общается с мошенницей и пошла в полицию

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.