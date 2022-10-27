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НовостиОбщество27 октября 2022 1:19

В Алтайском крае резко испортится погода 27 октября 2022

Ожидается усиление ветра до 12-17 м/с
Вера Березовская
Ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег

Ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег

Фото: Олег УКЛАДОВ

27 октября в Алтайском крае резко испортится погода. О неблагоприятных условиях предупредили в региональном Гидрометцентре.

- В алтайском крае днем 27 октября и ночью 28 октября ожидается усиление ветра до 12-17 м/с, местами по югу порывы до 22 м/с, осадки в виде дождя переходящие в мокрый снег, - рассказали в ЦГМС.

Температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, только по юго-востоку будет теплее – до +16. В Барнауле днем столбик термометра покажет +8…+10, временами будет идти дождь.