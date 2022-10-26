Барнаульский магазин «Светофор» незаконно «крутил» рекламный аудиоролик

Магазин "Светофор"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники Алтайского УФАС зафиксировали нарушение закона о рекламе в действиях ООО «Торгсервис 22» (магазины «Светофор»). Организации выдали предписание о прекращении распространения аудиоролика.
По данным ведомства, реклама транслировалась из динамика, размещенного на стене над входом в магазин «Светофор» по ул. Короленко. Она была адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания потребителей.
- Однако с августа 2021 года распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, не допускается. Запрет действует независимо от уровня громкости, чтобы снизить воздействие на граждан нежелательной информационной нагрузки в общественных местах, - сообщили в УФАС.
В процессе рассмотрения дела организация не устранила нарушение, поэтому ей выдали предписание.
Отмечается, что ранее таким образом распространяли рекламу в частности ООО «Алтайские лотереи» и магазина FixPrice.