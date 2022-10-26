Прогноз погоды в Алтайском крае на 27-28 октября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики вновь передали штормпрогноз о неблагоприятных погодных условиях.

- Днем 27 октября и ночью 28 октября ожидается усиление ветра до 12-17 м/с, местами по югу порывы до 22 м/с. 27 октября ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, а 28 октября – снег, гололед и установление временного снежного покрова, - сообщили в Гидрометцентре региона.

Температура днем 27 октября +6,+11 гр., по юго-востоку до +16. А вот 28 октября уже похолодает до -1,+4 градусов.

Напомним, что в минувшие выходные на Алтае бушевал ураган.