Сотни белых лебедей прилетели на Алтай в октябре

Лебеди в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

На Коростелевском озере в Рубцовском районе заметили стаи белых лебедей. Об этом сообщили в Минприроды края.

Сотни птиц собираются там каждую осень в октябре. Очевидно, что это лишь короткая передышка в пути, потому как через неделю лебеди покидают место. Местные жители всегда с нетерпением ждут крылатых гостей и приезжают на озеро, чтобы ими полюбоваться.

- Аристократичные движения птиц завораживают и приковывают к себе взгляд. На фоне осенних красок и темной, почти черной воды эти птицы выглядят потрясающе, - отметили в министерстве