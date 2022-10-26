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НовостиОбщество26 октября 2022 8:36

Сотни белых лебедей прилетели на Алтай в октябре

Это лишь короткая передышка для птиц
Александра Сапожкова
Лебеди в Алтайском крае

Лебеди в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Коростелевском озере в Рубцовском районе заметили стаи белых лебедей. Об этом сообщили в Минприроды края.

Сотни птиц собираются там каждую осень в октябре. Очевидно, что это лишь короткая передышка в пути, потому как через неделю лебеди покидают место. Местные жители всегда с нетерпением ждут крылатых гостей и приезжают на озеро, чтобы ими полюбоваться.

- Аристократичные движения птиц завораживают и приковывают к себе взгляд. На фоне осенних красок и темной, почти черной воды эти птицы выглядят потрясающе, - отметили в министерстве