Депутаты на Алтае обсудят нанесение страшных картинок на бутылки с алкоголем

Госдума предлагает тару с алкоголем устрашающе "разукрасить" аналогично сигаретным пачкам Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского заксобрания 27 октября на сессии обсудят свежую антиалкогольную инициативу Госдумы. Об этом сообщает «Толк».

Госдума предлагает тару с алкоголем устрашающе "разукрасить" аналогично сигаретным пачкам. Кроме того, на таре предлагают размещать пиктограммы о противопоказаниях употребления алкоголя и о его вреде.

Как отметил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов, возражений со стороны каких-либо фракций он не ожидает.

- В последние два года идет рост употребления алкоголя. И правильно более настойчиво говорить, что алкоголь - это вред, - считает политик.

Что же касается дополнительных расходов для малых производителей алкоголя, то, по оценке Семенова, они не будут существенными. Потратиться им предстоит только раз - на разработку нового дизайна.