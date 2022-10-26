Алтайские компании представят свою продукцию на международной выставке InSHARMexpo/InterCHARM в Москве

На выставке можно будет познакомиться с алтайскими косметическими компаниями Фото: Анна Перевощикова

В Крокус Экспо в Москве с 26 по 29 октября проходит Международная выставка InSHARMexpo/InterCHARM. Свою продукцию представят российские производители косметики, сырья и упаковки для бьюти-индустрии, в том числе представители Алтайского края.

- InSHARMexpo/InterCHARM – это и место притяжения индустрии, и место решения задач, знакомства и точка роста для всех игроков рынка! Мы уверены, что вызовы, с которыми столкнулась индустрия красоты, объединят нас, откроют новые возможности для всех участников, – рассказывает Анна Дычева-Смирнова, управляющий директор компании-организатора.

На выставке можно будет познакомиться с алтайскими косметическими компаниями из Бийска. К примеру, бренд «Две линии» представит крема на основе трав, голубой алтайской глины и природного адаптогена, получаемого из пантов марала. Компания «Сашера Мед» покажет косметику на основе черного тмина, который растет на Алтае.

Уже сейчас можно точно сказать, что отечественные производители при поддержке Минпромторга смогли нарастить производство, наладить новые торговые связи и запустить сотни новых продуктов.