Жители Барнаула высказались об идее призывать женщин в армию

Скриншот видео телеканала "Толк"

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" предложил призывать российских женщин в армию, как это делают в Израиле. Телеканал "Толк" выяснил, что думают по этому поводу жители Барнаула.

- Категорически против. Женщина должна растить детей, в школу их водить, супы варить, кормить своего мужа. А вот мужчины уже должны охранять страну.

- Отрицательно, женщина должна рожать, радовать мужчин, получать от них цветы и подарки.

- Категорически отрицательно, потому что у меня дочери.

- Я пойду, потому что Родину надо защищать. На передовую не пустят, мы старенькие, но кашу варить, снаряды подносить смогу.

- Да, конечно. За наших мужчин, я думаю, жены встанут.