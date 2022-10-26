Солнечное затмение 25 октября 2022 в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жители Барнаула вечером 25 октября собрались в Нагорном парке, чтобы понаблюдать за солнечным затмением.
Горожане захватили с собой старые дискеты и диски, затемненные стекла, рентгеновские снимки и мощную оптику, чтобы лучше рассмотреть астрономическое явление. Всего собралось несколько десятков человек.
Затмение началось в 17.20 и длилось до захода Солнца. Луна лишь частично закрыла солнечный диск, поэтому затмение было частичным.
Напомним, что с 25 октября открылся кармический коридор затмений.
Солнечное затмение 25 октября 2022 в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ