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НовостиОбщество26 октября 2022 3:42

Барнаульцы 25 октября наблюдали солнечное затмение в Нагорном парке

Собралось несколько десятков человек
Александра Сапожкова
Солнечное затмение 25 октября 2022 в Барнауле

Солнечное затмение 25 октября 2022 в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула вечером 25 октября собрались в Нагорном парке, чтобы понаблюдать за солнечным затмением.

Горожане захватили с собой старые дискеты и диски, затемненные стекла, рентгеновские снимки и мощную оптику, чтобы лучше рассмотреть астрономическое явление. Всего собралось несколько десятков человек.

Затмение началось в 17.20 и длилось до захода Солнца. Луна лишь частично закрыла солнечный диск, поэтому затмение было частичным.

Напомним, что с 25 октября открылся кармический коридор затмений.

Солнечное затмение 25 октября 2022 в Барнауле

Солнечное затмение 25 октября 2022 в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ