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НовостиОбщество26 октября 2022 3:16

Барнаульцев насторожил светящийся в небе объект с замысловатым следом

Они посчитали, что это мог быть метеорит
Александра Сапожкова
Скриншот видео с t.me/incident22

Скриншот видео с t.me/incident22

Утром 26 октября барнаульцы увидели в небе светящийся объект. Фото и видео горожане поделились в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Некоторые горожане насторожились. Они посчитали, что это может быть, например, метеорит или комета, после которых остался замысловатый след (см. на скриншоте ниже). А другие испугались, посчитав, что объект рухнет на землю.

Однако на самом деле это был запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21". Она стартовала в 07.20 с космодрома "Байконур".

Скриншот с t.me/incident22

Скриншот с t.me/incident22