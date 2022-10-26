В Барнауле предлагают построить парки "Илья Муромец", "Добрыня Никитич" и "Алеша Попович"

Парк в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле может появиться 10 новых парков отдыха в ближайшие 18 лет. Об этом сообщает "Толк".

Как пишет издание, заместитель гендиректора компании "Гипрогор" Сергей Бычков выступил с презентацией промежуточной версии нового генплана Барнаула, который будет действовать до 2040 года. Он пояснил, что в городе не хватает озелененных территорий (их всего около 5 кв. метров на человека). Показатель нужно увеличить втрое. В связи с этим в генплан включили парки.

Так, вблизи аэропорта заложили четыре парка: "Илья Муромец", "Добрыня Никитич", "Алеша Попович" и "Алтайская жемчужина". Самым маленьким может стать парк "Новосиликатный" в проезде Южном рядом с администрацией. Еще одну небольшую территорию выделили для парка "Пульс" рядом со стадионом "Лабиринт". Также, в генплане обозначили парк "Правый берег" на Правобережном тракте и парк "Гребной канал" на Новосибирском тракте.

А самые большие территории заложили под парки "Заречный" и "300-летия Барнаула". Первый расположили в поселке Осипенко, второй – за ТРЦ "Европа".