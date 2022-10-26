Погода в Алтайском крае 26-27 октября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край пришло двухдневное потепление. Температура 26 и 27 октября перешагнет отметку +10 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр региона, 26 октября днем ожидается +7,+12 градусов, а 27 октября +8…+13. Сегодня преимущественно без осадков, по юго-востоку небольшие дожди, на дорогах местами гололедица. Завтра также умеренные дожди.

Ветер в эти два дня не сильный, однако порывы местами могут достигать 14-20 метров в секунду.

А уже 28 октября температура опустится до 0...+5 градусов и пойдет мокрый снег.

При этом по 28 октября местами сохранится высокая пожароопасность.