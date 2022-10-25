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НовостиОбщество25 октября 2022 13:01

В Рубцовске подорожает проезд в общественном транспорте с 1 ноября

Стоимость проезда составит 30 рублей
Антонина Лышова
О повышении цен мэрию уведомили перевозчики

О повышении цен мэрию уведомили перевозчики

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске подорожает проезд в общественном транспорте. Речь идет о нерегулируемых городских маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что о повышении цен мэрию уведомили перевозчики. Изменения вступят в силу с 1 ноября.

- С 1 ноября 2022 года стоимость проезда по нерегулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 1Т, 3, 6к, 12, 14 составит 30 рублей, -пишет пресс-служба.

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