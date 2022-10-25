23-летний бийчанин попытался изнасиловать женщину в подъезде

Парень признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 23-летний местный житель попытался изнасиловать женщину в подъезде. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Следователи установили, что обвиняемый поздним вечером в июле 2022 года на одной из городских улиц пытался познакомиться с женщиной, но получил отказ. Тогда молодой человек пошел за ней. Отметим, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Когда потерпевшая зашла в свой подъезд, мужчина накинулся на нее и на лестничной площадке попытался изнасиловать. Однако благодаря активному сопротивлению девушки, которая смогла громко позвать на помощь, свои противоправные действия злоумышленник довести до конца не смог, - пишет ведомство.

Услышав звук открывающейся двери, обвиняемый испугался и ушел. Следователи совместно с полицейскими спустя несколько дней задержали обвиняемого. Его опознала потерпевшая. Он признал вину в содеянном. Уголовное дело передано в суд.

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