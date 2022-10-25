На Алтае поезд насмерть сбил мужчину, который перебегал железную дорогу и упал в колею

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В Алтайском крае на станции Сарайский поезд сбил 41-летнего мужчину. Проводится проверка, сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Известно, что житель Павловского района переходил железнодорожные пути по деревянному настилу перед приближающимся грузовым поездом. Мужчина услышал звуковой сигнал и побежал, а потом споткнулся и упал в колею. Машинист применил экстренное торможение, но столкновение не удалось избежать. Мужчина умер на месте ДТП.

- Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки, - пишет ведомство.

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