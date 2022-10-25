В Барнауле заключенному во время свидания попытались передать в овсянке спирт, дрожжи и карты

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В Барнауле заключенному попытались передать спирт, дрожжи и карты, спрятанные в пакете с овсянкой крупой. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

- Запрещенные предметы были обнаружены при досмотре сумки гражданки, прибывшей на длительное свидание к осужденному. В пакете с овсяной крупой находились флакон со спиртосодержащей жидкостью, игральные карты и сухие дрожжи, - пишет пресс-служба.

Отметим, что сотрудники отдела безопасности исправительной колонии №10 изъяли запрещенные предметы. В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении.

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