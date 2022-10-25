На Алтай-Коксе наградили лучших электрогазосварщиков

На Алтай-Коксе прошел конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков Фото: из архива компании

За звание лучшего по профессии боролись 22 сотрудника цеха по ремонту коксохимического оборудования и цеха тепловодоснабжения.

Победу одержал Александр Сидоров, электрогазосварщик бригады по ремонту турбинного оборудования ТЭЦ. Ему вручили диплом и денежную премию.

Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.

Второе место в конкурсе занял Алексей Байер, электрогазосварщик участка по ремонту оборудования основных и вспомогательных цехов. Третье – Владимир Щербаков, электрогазосварщик участка по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Денису Рогову. Грамоту первичной профсоюзной организации Алтай-Кокса вручили Дмитрию Макееву. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта.

До конца 2022 года на Алтай-Коксе соревноваться в профессиональном мастерстве будут машинисты вагоноопрокидывателя, аппаратчики коксохимического производства и лаборанты химанализа. Всего в течение года проводят девять конкурсов профмастерства.