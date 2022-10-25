Россельхозбанк на Алтае предлагает новым клиентам вклад со ставкой до 8,0% годовых

Теперь лица, ранее не обслуживавшиеся в РСХБ, могут открыть вклад в рамках самого популярного вклада в линейке продуктов банка – «Доходный» в рублях – на срок 1,5 года по повышенной ставке 8,0% годовых. При открытии этого же вклада на срок 1 год 1 месяц новые клиенты банка могут рассчитывать на ставку 7,7% годовых.

Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов при открытии вклада по акции для новых клиентов производится в конце срока. Возможность пополнения вклада не предусмотрена.

«Россельхозбанк планомерно наращивает свой портфель сберегательных продуктов для физических лиц. И это свидетельствует о том, что нам доверяют. В ответ на это доверие мы стремимся адаптировать и сегментировать свое предложение, а также улучшать условия как для постоянных клиентов, так и предлагать привлекательные опции новым», – отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Открыть вклад в рамках акции новые клиенты могут в период с 21 октября 2022 года по 30 ноября 2022 г.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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