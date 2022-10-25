В Барнауле за 21 млн рублей продают квартиру с дорогой итальянской мебелью

Скриншот объявления на Avito

В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру за 21 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. Ее площадь составляет 167,5 квадратов.

Автор объявления пишет, что в квартире сделан ремонт по дизайнерскому проекту. Изюминка интерьера – итальянская мозаика. Кстати, вся мебель привезена из Италии и Испании.

Также в подарок квартирантом достанется гараж на две машины. Во дворе есть детская и спортивная площадка.

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