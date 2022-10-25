Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 6:37

В Барнауле за 21 млн рублей продают квартиру с дорогой итальянской мебелью

В квартире четыре комнаты
Антонина Лышова
Скриншот объявления на Avito

Скриншот объявления на Avito

В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру за 21 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. Ее площадь составляет 167,5 квадратов.

Автор объявления пишет, что в квартире сделан ремонт по дизайнерскому проекту. Изюминка интерьера – итальянская мозаика. Кстати, вся мебель привезена из Италии и Испании.

Также в подарок квартирантом достанется гараж на две машины. Во дворе есть детская и спортивная площадка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле за 25,5 млн рублей продают квартиру с мозаикой и витражным остеклением

Она находится в элитном жилом комплексе (подробнее)