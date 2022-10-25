Банки расширяют возможности дистанционной ипотеки

Теперь им стал доступен выездной формат обслуживания при приобретении первичной недвижимости у застройщика. Будущие заемщики могут вызвать менеджера банка, оформить счет, а затем провести ипотечную сделку без посещения офиса банка. Сервис доступен в 79 городах России.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, на первом этапе клиентам необходимо подать заявку на ипотеку любым удобным способом: онлайн, через застройщиков, риелторов или других партнеров.

После получения одобрения по кредиту будущий заемщик может вызвать курьера, который оформит ему договор комплексного обслуживания, счет и банковскую карту. Далее представитель строительной компании, у которой приобретается объект, выпустит клиенту усиленную квалифицированную электронную подпись, с помощью которой он сможет удаленно подписать документы на покупку квартиры.

Возможность провести дистанционные сделки в сегменте первичного жилья ВТБ запустил еще в "пандемийный" 2020 год, и далее работал над улучшением процессов в рамках запущенного сервиса. Теперь, благодаря новому проекту, посещать отделение банка не потребуется – курьер приедет к будущему заемщику в любое удобное время и место.

Ранее состоялось успешное тестирование дистанционных сделок в сегменте вторичного жилья. Клиенты приобрели квартиры, оформив ипотечные кредиты и всю необходимую документацию, в офисе агентства недвижимости. До конца года банк планирует подключить к проекту большинство своих партнеров-профессиональных участников рынка.