Губернатор Виктор Томенко создал оперштаб по вопросам безопасности в Алтайском крае

Виктор Томенко
Фото: Олег УКЛАДОВ
Губернатор Виктор Томенко создал оперативный штаб по вопросам безопасности в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Первое заседание прошло 21 октября.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал Указ о введение определенных уровней готовности в регионах. Губернаторы наделены дополнительными полномочиями по вопросам, связанным с безопасностью и правопорядком. В крае уже приняты планы действий. В целом работа продолжится в штатном режиме, так как в регионе определен базовый уровень готовности.
- Но по некоторым объектам критически важной инфраструктуры дополнительная работа по усилению мер безопасности уже сегодня проводится нашими специальными службами, межведомственными комиссиями и руководством непосредственно этих предприятий и объектов, - говорит Виктор Томенко.
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Первое заседание прошло в пятницу, 21 октября (подробнее)