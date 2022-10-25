Губернатор Виктор Томенко создал оперштаб по вопросам безопасности в Алтайском крае

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Виктор Томенко создал оперативный штаб по вопросам безопасности в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Первое заседание прошло 21 октября.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал Указ о введение определенных уровней готовности в регионах. Губернаторы наделены дополнительными полномочиями по вопросам, связанным с безопасностью и правопорядком. В крае уже приняты планы действий. В целом работа продолжится в штатном режиме, так как в регионе определен базовый уровень готовности.

- Но по некоторым объектам критически важной инфраструктуры дополнительная работа по усилению мер безопасности уже сегодня проводится нашими специальными службами, межведомственными комиссиями и руководством непосредственно этих предприятий и объектов, - говорит Виктор Томенко.

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Первое заседание прошло в пятницу, 21 октября (подробнее)