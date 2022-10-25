Барнаульцы 25 октября смогут увидеть частичное солнечное затмение

Начнется астрологическое явление в 17:20
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жители Барнаула смогут увидеть 25 октября солнечное затмение. Об этом сообщают в группе “Астрологический клуб Барнаул”.
Начнется астрологическое явление в 17:20. Продолжаться оно будет, пока Солнце полностью не уйдет за горизонт. Фаза затмения более 50% будет примерно в 18:00.
Астрологи советуют наблюдать за затмением с возвышенности, например, в Нагорном парке. Отметим, что следующее затмение будет только 1 июня 2030 года.
- Затмение не заметить, если смотреть без использования солнечных фильтров - ими могут быть старые фотопленки, дискеты, сварочные или любые затемненные стекла, - пишут в группе.
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