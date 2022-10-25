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НовостиОбщество25 октября 2022 1:58

Барнаульцы 25 октября смогут увидеть частичное солнечное затмение

Лучше всего астрологическое явление наблюдать с возвышенности
Антонина Лышова
Начнется астрологическое явление в 17:20

Начнется астрологическое явление в 17:20

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула смогут увидеть 25 октября солнечное затмение. Об этом сообщают в группе “Астрологический клуб Барнаул”.

Начнется астрологическое явление в 17:20. Продолжаться оно будет, пока Солнце полностью не уйдет за горизонт. Фаза затмения более 50% будет примерно в 18:00.

Астрологи советуют наблюдать за затмением с возвышенности, например, в Нагорном парке. Отметим, что следующее затмение будет только 1 июня 2030 года.

- Затмение не заметить, если смотреть без использования солнечных фильтров - ими могут быть старые фотопленки, дискеты, сварочные или любые затемненные стекла, - пишут в группе.

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