Синоптики рассказали, какая погода будет 25 октября в Алтайском крае

В Барнауле столбики термометров покажут +4... +6 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 25 октября температура воздуха составит +3... +8 градусов. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

Осадков преимущественно не ожидается. На дорогах будет гололедица, поэтому водителей просят быть внимательнее. Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 2-7 м/с. Местами его порывы могут достигать до 12 м/с.

По прогнозам синоптиков в Барнауле столбики термометров покажут +4... +6 градусов. Осадков не ожидается.

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