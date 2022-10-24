Новым главой Завьяловского района стал полицейский

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В Завьяловском районе назвали имя главы района. Им стал полицейский Николай Онищенко, сообщили в пресс-службе АКЗС.

21 октября председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов и его зам Алексей Кривенко приняли участие в заседании райсовета. Прежний глава района Николай Губерт ушел с поста после завершения срока полномочий, в конкурсе на пост руководителя принимали участие два человека – начальник МО МВД России «Завьяловский» Николай Онищенко и начальник отдела ГО и ЧС и Единой диспетчерской службы администрации района Александр Арсенов.

Кандидат Николай Онищенко выступил со своей программой по развитию, в которой поставил главную цель – повышение уровня жизни населения района.