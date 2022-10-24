В Барнауле возле леса продают эксклюзивную квартиру с семиметровыми потолками

Высота потолков - от 3,5 до 7 метров. Скриншот объявления на "Авито"

В Барнауле выставили на продажу эксклюзивную квартиру с высокими потолками. Как сообщает автор объявления на «Авито», дом находится в тихом поселке Солнечная поляна вблизи березовой рощи.

Рядом с домом развита инфраструктура – в пешей доступности есть детские сады, школы, магазины, поликлиника. Квартира находится на третьем этаже.

- Высота потолков - от 3,5 до 7 метров, что делает квартиру очень светлой, просторной. На первом этаже холл, кухня, гостиная, балкон и санузел. Второй этаж три просторные комнаты с высокими потолками, гардеробная, - пишет хозяин.

На стены нанесена авторская декоративная штукатурка. На территории дома предусмотрено парковочное место. Также приятным бонусом будут низкие коммунальные платежи.