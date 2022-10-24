Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 октября 2022 8:33

Снегопад спровоцировал рост числа ДТП на дорогах в Барнауле

На карте 2GIS утром можно было насчитать не менее 15 отметок об авариях
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Снегопад осложнил дорожную обстановку

Снегопад осложнил дорожную обстановку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле утро 24 октября началось, как «день жестянщика». Как пишет «Толк», на карте 2GIS было не менее 15 отметок о ДТП.

Напомним, 23 октября прошел снегопад, а в минусовую температуру образовался гололед. Так как не все горожане успели поменять летнюю резину на зимнюю, в городе заметно осложнилось движение. На улице Попова, к примеру, всего за несколько минут произошло сразу две аварии.

Также ДТП зафиксировали на въезде в город, на обоих мостах.

- Что на одном мосту, что на другом... Вы ездить умеете? Как первый снег, так сразу вскрывается, - писали автомобилисты в приложении.