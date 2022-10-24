Снегопад спровоцировал рост числа ДТП на дорогах в Барнауле

Снегопад осложнил дорожную обстановку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле утро 24 октября началось, как «день жестянщика». Как пишет «Толк», на карте 2GIS было не менее 15 отметок о ДТП.

Напомним, 23 октября прошел снегопад, а в минусовую температуру образовался гололед. Так как не все горожане успели поменять летнюю резину на зимнюю, в городе заметно осложнилось движение. На улице Попова, к примеру, всего за несколько минут произошло сразу две аварии.

Также ДТП зафиксировали на въезде в город, на обоих мостах.

- Что на одном мосту, что на другом... Вы ездить умеете? Как первый снег, так сразу вскрывается, - писали автомобилисты в приложении.