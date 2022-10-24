Президент Путин поблагодарил руководителя детского фонда на Алтае

Председатель краевого отделения РДФ Оксана Овчинникова получила высокую награду Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Председатель краевого отделения РДФ Оксана Овчинникова получила высокую награду - Благодарственное письмо Президента Российской Федерации. Награждение состоялось в Колонном зале Дома Союзов в Москве, во время фестиваля « Волонтеры детства».

Благотворительный Всероссийский фестиваль «Волонтеры детства», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, был посвящен 35-летию Российского детского фонда.

Участниками стали представители международных организаций, Государственной Думы РФ, политических партий, религиозных конфессий, делегаций региональных отделений Российского детского фонда, партнеры, общественные деятели, известные артисты и, конечно, дети. В зале собралось около 1000 человек из разных регионов России. Благодарственное письмо Владимира Путина получили 6 из 68 региональных отделений Российского детского фонда, среди которых – Алтайское краевое отделение.

- Место и дата фестиваля выбраны неслучайно, – рассказывает Оксана Овчинникова, - именно здесь 14 октября 1987 года состоялась Учредительная конференция Советского детского фонда им. В. И. Ленина, основанного известным писателем Альбертом Анатольевичем Лихановым. - Буквально через несколько месяцев - 26 февраля 1988 года - в Алтайском крае было открыто региональное отделение. И вот уже почти 35 лет с помощью команды единомышленников - партнеров и благотворителей - удается продолжить это благое начинание в нашем регионе. Спасибо всем, кто помогает нам, помогать детям. Вместе мы можем многое!

Напомним, что Алтайское краевое отделение Российского детского фонда реализует 11 программ, направленных на оказание помощи детям и семьям с детьми, главные из которых: Благотворительный марафон «Поддержим ребенка»; программа «Нет – детскому туберкулезу!»; «Юные таланты» (стипендии им. Р. С. Федоровой, премия «Преодоление» им. В. Ф. Чудимова), «Помощь семьям военнослужащих и беженцам», «Подарок Деда Мороза» и др.