Имена претендентов на пост мэра Бийска станут известны 20 декабря

Фото: "Бийский рабочий"

В Бийске 20 декабря назовут имена претендентов на должность главы Бийска. Как сообщает «Бийский рабочий», пятилетний срок управления городом нынешним мэром Александром Студеникиным подходит к концу.

22 декабря исполнится ровно пять лет с момента вступления Студеникина в должность. Не исключено, что в этот день в этом году назовут имена претендентов на пост. Сам конкурс пройдет с 18 ноября по 20 декабря.

- На октябрьской заседании Думы города будет рассмотрен вопрос назначения конкурса на должность главы города. Уже известно, в какие сроки предлагается его провести, так что голосование по этому вопросу будет, скорее всего, чисто техническим. Депутатам предложат поддержать назначение конкурса и выбранные даты, - пишет издание.

Экзаменовать кандидатов будет конкурсная комиссия из шести человек – три представителя будут направлены от края, еще три – от гордумы.