Прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса в Барнауле

Рейс задержали из-за снегопада Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия после задержки авиарейса Барнаул-Красноярск. Как сообщили в пресс-службе ведомства, самолет вылетит почти спустя сутки.

Вылет судна по расписанию планировался на 23:00 23 октября, а по итогу его отложили на 19:40 24 октября.

- С целью недопущения нарушений прав пассажиров Барнаульской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия, - подчеркнули в транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что рейсы перенесли из-за снегопада.

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