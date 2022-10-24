Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 октября 2022 4:18

Прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса в Барнауле

Рейс задержали на сутки
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Рейс задержали из-за снегопада

Рейс задержали из-за снегопада

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия после задержки авиарейса Барнаул-Красноярск. Как сообщили в пресс-службе ведомства, самолет вылетит почти спустя сутки.

Вылет судна по расписанию планировался на 23:00 23 октября, а по итогу его отложили на 19:40 24 октября.

- С целью недопущения нарушений прав пассажиров Барнаульской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия, - подчеркнули в транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что рейсы перенесли из-за снегопада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В барнаульском аэропорту задержали рейсы из-за снегопада

Один из рейсов перенесли на сутки (подробнее)