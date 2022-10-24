Прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса в Барнауле

Рейс задержали из-за снегопада
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия после задержки авиарейса Барнаул-Красноярск. Как сообщили в пресс-службе ведомства, самолет вылетит почти спустя сутки.
Вылет судна по расписанию планировался на 23:00 23 октября, а по итогу его отложили на 19:40 24 октября.
- С целью недопущения нарушений прав пассажиров Барнаульской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия, - подчеркнули в транспортной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что рейсы перенесли из-за снегопада.
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