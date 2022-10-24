Вторую группу мобилизованных отправили из Республики Алтай

Мобилизация на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 23 октября отправили вторую группу мобилизованных бойцов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Хорохордин.

К месту сборов отправлены бойцы для участия в специальной военной операции. Проводить мужчин пришли тысячи жителей Алтая.

- Подчеркну, что это не только родные и близкие, друзья и знакомые бойцов, но и другие жители, которым важно было прийти, показать свою сопричастность и подтвердить непреложную истину: мы – единый народ, который в самых сложных ситуациях стоит друг за друга, - подчеркнул глава региона.

Хорохордин пожелал мобилизованным выполнить все задачи и скорее вернуться на Родину.