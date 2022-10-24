Уроженца Алтая подозревают в развращении школьников в детском лагере

Следком возбудил уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В детском лагере в Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении уроженца Алтайского края. Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, он подозревается в развращени подростков.

25-летний мужчина мог с октября по декабрь 2020 года неоднократно совершить развратные действия в отношении двух школьников на территории детского оздоровительного лагеря. Пострадавшими оказались ученики 11-го класса.

С мужчиной сейчас работают следователи. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.