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НовостиОбщество24 октября 2022 3:20

Уроженца Алтая подозревают в развращении школьников в детском лагере

Следком возбудил уголовное дело
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Следком возбудил уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В детском лагере в Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении уроженца Алтайского края. Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, он подозревается в развращени подростков.

25-летний мужчина мог с октября по декабрь 2020 года неоднократно совершить развратные действия в отношении двух школьников на территории детского оздоровительного лагеря. Пострадавшими оказались ученики 11-го класса.

С мужчиной сейчас работают следователи. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.