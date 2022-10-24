На Алтае мужчина попал в ДТП на угнанном авто, испугался и сбежал

Полиция возбудила дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Павловском районе Алтайского края полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина попал в ДТП на угнанном автомобиле.

В отдел полиции поступило заявление от 52-летнего жителя села Сибирские Огни. С его слов неизвестные проникли в гараж и угнали УАЗ. Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого - местного жителя 1971 года рождения. Он подрабатывал у потерпевшего на ремонте авто и знал, где он хранит ключи. Мужчина хотел доехать до знакомых в селе Чернопятово, но не справился с управлением и съехал в кювет.

- Испугавшись, он оставил автомобиль на месте происшествия, а сам спокойно вернулся в гараж и положил ключи от автомобиля на прежнее место, - пояснили в полиции.

По факту угона возбуждено уголовное дело.