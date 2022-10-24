На Алтае на 30% увеличились инвестиции в туристические объекты

Общий объем инвестирования в отрасль составил 1,4 млрд рублей Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае увеличился размер инвестиций в объекты туротрасли. По информации профильного управления, рост составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За девять месяцев этого года вложено более 1,4 млрд рублей.

- Государственная поддержка позволяет снижать финансовую нагрузку на инвесторов за счет создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры. В частности, к таким территориям относятся особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», формируемый курорт «Белокуриха горная», - отметили в управлении по туризму.

Высокий спрос на услуги этих организаций привлекает инвесторов. В настоящее время инвесторы реализуют проекты по возведению гостиниц, кафе и объектов для оздоровления.

Также часть средств вкладывают в туротрасль в Степном Алтае и Горной Колывани.